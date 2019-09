Une Américaine sur 16 n'était pas consentante lors de son premier rapport sexuel, selon une étude

L'étude a été publiée dans une revue de l'Association américaine de médecine et est basée sur un échantillon de plus de 13 000 femmes âgées de 18 à 44 ans, interrogées entre 2011 et 2017.

Environ 6,5% des femmes interrogées ont répondu ne pas avoir été consentantes lors de leur premier rapport sexuel. (ELIZABETH LIVERMORE / MOMENT RF / GETTY IMAGES)