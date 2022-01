Un homme a tenté de pénétrer chez la popstar Taylor Swift, à New York, en précipitant sa voiture contre son immeuble

L'homme de 31 ans a été arrêté et hospitalisé pour subir des examens. Morgan Mank, originaire de l'Etat de Virginie, a été interpellé à New York après s'être engagé en voiture à contre-sens dans une rue du quartier de Tribeca, dans le sud de Manhattan, avant de précipiter sa voiture contre la résidence new-yorkaise de la chanteuse américaine Taylor Swift. Il est ensuite "sorti de son véhicule, s'est approché de l'immeuble et a tenté sans succès de forcer l'entrée d'une porte sécurisée", détaille le rapport de police consulté par l'AFP.

La police n'a cependant pas confirmé des propos hostiles envers la star de 32 ans qu'il aurait proférés.

Victimes de nombreuses tentatives d'effractions

Ce n'est pas la première fois que cette star de la pop multirécompensée est la cible de harceleurs,"l'une de ses plus grandes peurs". En 2019 dans le magazine Elle, elle avait écrit qu'il existait "assez de harceleurs essayant de s'introduire chez [elle]", pour qu'elle se sente forcée de se "préparer à ce que quelque chose de mauvais arrive".

Un autre homme à New York, Roger Alvarado, a été arrêté plusieurs fois ces dernières années pour tentative d'effraction chez Taylor Swift à Manhattan.

En juin 2019, un cambrioleur présumé de l'Iowa avait été interpellé dans le Rhode Island, où la chanteuse a une maison, avec un projet et une batte de baseball pour lui "rendre visite".