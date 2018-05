Un Américain mange son 30 000e Big Mac (et bat son propre record du monde)

Don Gorske, un habitant du Wisconsin de 64 ans, est l'auteur de cette "performance". Laquelle a été validée par le "Guinness Book des records".

Si vous avez l'estomac fragile ou si vous êtes féru de diététique, un conseil : n'allez pas plus loin dans la lecture de cet article. Quant aux autres, accrochez-vous... Nos confrères d'USA Today (article en anglais) rapportent qu'un Américain est devenu le plus gros mangeur de burgers au monde après avoir avalé, vendredi 4 mai, le 30 000e Big Mac de sa vie... La performance a même été validée par le Guinness Book des records.

Fond du Lac's Don Gorske eats milestone 30,000th Big Mac https://t.co/xGSzSR2IPP pic.twitter.com/dhYMh0cN6A — Fresh (@FreshMKE) 5 mai 2018

Cette "performance" est l'oeuvre de Don Gorske, un habitant du Wisconsin de 64 ans. Son histoire d'amour avec le Big Mac a démarré en 1972, dans le restaurant McDonald's de sa ville (dont le nom rappelle la colonisation française), Fond du Lac. "A l'époque, il n’y avait qu’un McDonald’s en ville et je venais d’avoir mon permis de conduire", explique-t-il à USA Today.

Depuis, il engloutit le célèbre sandwich à un rythme effréné. En octobre dernier, il avait déjà eu droit aux honneurs en mangeant son 29 482e Big Mac. La scène avait été filmée en direct sur Facebook. En quatre décennies, Don Gorske, très casanier, n’a réussi à tenir que huit jours sans manger le moindre burger... mais c'est à cause d’une tempête de neige qui avait empêché l'ouverture de son McDo.

J'avais aussi promis à ma mère de ne pas manger de Big Mac le jour de ses obsèques.Don Gorskeà Usa Today

Son histoire n'est pas sans rappeler celle du film Supersize Me, sorti en 2004, et de son réalisateur qui s’était nourri exclusivement de menus McDonald’s pendant plusieurs semaines, moyennant une importante prise de poids et des problèmes de santé. Surprise : Don Gorske, déjà connu pour son goût immodéré pour la nourriture de McDo, faisait justement une apparition dans le film. "90% de mon alimentation solide est constituée de Big Mac", y expliquait-il. Il n'a visiblement pas changé de régime depuis.