Un homme ouvre le feu dans une synagogue californienne, faisant un mort et plusieurs blessés

Un homme a ouvert le feu dans une synagogue de la région de San Diego, dans le sud de la Californie, faisant plusieurs blessés, indique la police locale samedi 27 avril.

"Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway", au nord de San Diego, a tweeté le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore.

Continue to follow @SDSheriff for updates on @SDSOPoway shooting. Please don’t spread misinformation that could cause concern or panic. We urge you to allow deputies to safely do their job. This is a developing situation and the information provided here may later change.