Triangle des Bermudes : une nouvelle disparition mystérieuse entretient le mythe

Les théories les plus folles vont continuer d’être alimentées concernant le triangle des Bermudes. Un bateau de plaisance bleu et blanc avec une vingtaine de personnes à bord a disparu alors qu’il traversait cette fameuse zone entre les Bermudes, la Floride (États-Unis) et Porto Rico. Il avait quitté les îles Bimini lundi dernier en direction de Lake Worth en Floride. Après plus de trois jours et demi de recherches, les autorités ont perdu espoir pour retrouver le fameux bateau.

Le mythe des mystérieuses disparitions au triangle des Bermudes

Cette étrange disparition n’est pas la première dans cette zone mondialement connue. Une légende s’est créée depuis 1945. Cette année-là, six avions de la marine américaine avaient mystérieusement disparu. Les Bermudes ont aussi été appelées "l’île du démon" par les Espagnols. Selon Struan Smith, membre du ministère de l’environnement aux Bahamas, les disparitions s’expliquent surtout par les récifs qui encerclent l’île.

