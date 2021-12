Tornades aux États-Unis : dégâts monstrueux dans le Kentucky

Devant l’église dévastée de Mayfield, Kentucky (États-Unis), ils sont venus prier en mémoire des victimes. "Il y a des larmes, mais aussi des mots de réconfort pour aller de l’avant", dit Ruth Ann Harell, rescapée. Dans cette ville balayée par la tornade, les survivants commencent à déblayer et tenter de retrouver quelques affaires dans les décombres de leur maison. Marty Janes, comme les autres, a tout perdu : "On est sans-abri, ma femme et moi. On essaie de trouver des vêtements et quelques souvenirs importants."

Au moins 94 morts

Abasourdis, choqués, des dizaines de rescapés ont trouvé refuge dans cette église évangélique épargnée par le désastre, au sud de Mayfield. Dans une autre église évangélique au nord de Mayfield, les dons affluent pour venir en aide aux victimes. Des vêtements, de la nourriture, des produits pour l’hygiène, la solidarité commence à s’organiser. "Tout le monde se sent concerné", déclare le pasteur Hank Garner. D’heure en heure, l’espoir s’amenuise de retrouver des survivants dans les décombres, après cette tragédie qui a fait au moins 94 morts.