Tornades aux Etats-Unis : le bilan s'élève à 78 morts confirmés, dont 64 dans l'Etat du Kentucky

Les Etats voisins du Tennessee, de l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas.

Le bilan se précise au fil des jours. Selon les dernières informations transmises lundi 13 décembre par le gouverneur du Kentucky, Andy Beshar, au moins 64 personnes sont mortes dans cet Etat américain, le plus durement frappé lors du passage de tornades dans la nuit de samedi à dimanche, dans le sud et le centre des Etats-Unis. Ce nouveau bilan provisoire porte à au moins 78 le nombre de tués dans les cinq états traversés par ce phénomène météorologique exceptionnel. Les victimes sont âgées de 5 mois à 86 ans, a déclaré le gouverneur de l'Etat, disant s'attendre à ce que ce chiffre augmente. En outre, 14 morts ont été enregistrés dans les Etats voisins du Tennessee, de l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas.

Etat de catastrophe majeure dans le Kentucky

Dans le Kentucky, la petite ville de Mayfield a été très durement frappée par la tornade. Une fabrique de bougies dans laquelle travaillaient 110 personnes au moment du drame, a été entièrement détruite. Selon le gouverneur, 94 des employés "sont vivants et ont été retrouvés", huit personnes y sont décédées et huit restent disparues, a-t-il affirmé.

Le président américain Joe Biden, qui a déploré "l'une des séries de tornades les pires" de l'histoire du pays, a déclaré dimanche soir l'état de catastrophe majeure dans le Kentucky.