Tir mortel d'Alec Baldwin : l'acteur assure ne pas avoir pressé la détente

"La détente n'a pas été pressée... Je n'ai pas pressé la détente." Dans un extrait rendu public mercredi 1er décembre par la chaîne américaine ABC, l'acteur américain Alec Baldwin est revenu sur le tir qui a causé la mort d'Halyna Hutchins, directrice de la photographie du film Rust en octobre dernier. Il assure ne pas avoir pressé la détente du revolver qu'il tenait dans la main. L'intégralité de l'interview doit être diffusée jeudi soir.

