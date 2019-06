Tiananmen : la Chine accuse d"arrogance" le secrétaire d'Etat américain

Mike Pompeo avait rendu hommage dans un communiqué "aux héros du peuple chinois qui se sont courageusement levés il y a 30 ans place Tiananmen pour exiger leurs droits".

La guerre comerciale entre Pékin et Washington se double désormais d'une nouvelle diplomatique. La Chine a accusé, mardi 4 juin, d'"arrogance" le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui avait déclaré en évoquant la répression de Tiananmen que les Etats-Unis avaient depuis perdu tout espoir d'ouverture de la société chinoise.

Les déclarations faites, lundi 3 juin, par Mike Pompeo sur les événements de Tiananmen il y a 30 ans et sur l'évolution ultérieure de la Chine sont motivées par "les préjugés et l'arrogance", a déclaré dans un communiqué un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington. Toute personne qui tente "de prendre de haut et d'intimider le peuple chinois (...) finira dans les poubelles de l'Histoire", a-t-il ajouté. "Il s'agit d'un affront au peuple chinois et d'une grave violation du droit international et des normes fondamentales qui régissent les relations internationales", précise ce texte.

M. Pompeo a rendu hommage lundi dans un communiqué "aux héros du peuple chinois qui se sont courageusement levés il y a 30 ans place Tiananmen pour exiger leurs droits". "Dans les décennies qui ont suivi, les Etats-Unis ont espéré que l'intégration de la Chine dans la communauté internationale déboucherait sur une société davantage ouverte et tolérante. Ces espoirs ont été balayés. L'Etat chinois à parti unique ne tolère aucune dissidence et viole les droits humains à chaque fois que c'est dans son intérêt", avait écrit le secrétaire d'Etat américain.