Etats-Unis : cinquième explosion d'un colis piégé au Texas, la police à la recherche d'un "poseur de bombes en série"

La liste des attaques s'allonge. Un colis piégé a explosé dans un centre de distribution de FedEx à Schertz, dans la région de San Antonio au Texas (Etats-Unis), mardi 20 mars. C'est le cinquième depuis le début du mois de mars. Le FBI comme l'ATF, l'agence fédérale qui régule les armes à feu et les explosifs, se sont rendus sur place, selon bureau du FBI de San Antonio, indiquant que personne n'avait été blessé.

#FBI, along w/ @ATFHou, responded to explosion at FedEx facility in Shertz, TX early this morning. No reported injuries. More info later today.