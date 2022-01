États-Unis : tempête de neige historique

Aux États-Unis, la neige est si abondante qu’il faut l’aide de camions pour l’évacuer et dégager les rues. Au cœur de la tempête, il est tombé jusqu’à 66 centimètres de neige. Sur la côte Est, une ville du Massachusetts est piégée par les éléments entre la neige et une mer déchaînée. Le vent est si fort que les vagues inondent les rues. Toute une partie des États-Unis est encore paralysée. Les trains et les avions sont à l’arrêt et des milliers de foyers restent privés d’électricité.



À New York, un parc s’est transformé en complexe de sports d’ hiver

Mais la tempête fait aussi des heureux. À New York, un parc s’est transformé en complexe de sports d’hiver. Les habitants ont sorti les luges, les raquettes et les skis de fond devenus un moyen bien plus efficace que la voiture pour se déplacer dans les rues enneigées. Pour certains, ce blizzard sera même le plus beau jour de leur vie en se disant oui sous la neige.