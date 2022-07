Technologie : la téléportation holographique va-t-elle révolutionner la communication ?

Hollywood en a rêvé dans des centaines de films de science-fiction, mais à Los Angeles (États-Unis), c’est désormais presque devenu une réalité : la téléportation. David Nussbaum est l’inventeur de cette technologie digne de Star Trek. "Nous sommes la première entreprise mondiale à proposer une machine d’holoportation. Nous sommes capables de téléporter n’importe qui, par exemple de là où nous sommes, au lieu où la personne souhaite aller, en temps réel", déclare le créateur et PDG de Proto.

Multiples applications

Le dispositif est très simple et loin des films de science-fiction. Seulement quatre accessoires sont nécessaires, pour dans un premier temps capter votre image. "Il s’agit juste d’une caméra classique, d’un éclairage, d’un micro et d’un mur blanc", décrit David Nussbaum. Les détails, l’impression de profondeur et même les ombres, donnent le sentiment de trois dimensions. En réalité, l’image est simplement retravaillée par un logiciel et projetée sur une plaque en verre. Finis les déplacements pour les réunions professionnelles on les appels en visioconférence de mauvaise qualité. Pour son concepteur, cette technologie peut avoir de multiples applications.