SpaceX enverra le milliardaire japonais Yusaku Maezawa autour de la Lune en 2023, avec des artistes

L'identité de ce voyageur céleste a été dévoilée au siège de l'entreprise américaine. Féru d'art contemporain, cet homme d'affaires souhaite décoller avec des créateurs, afin qu'ils s'inspirent de l'expérience dans leur travail.

Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa sera le premier touriste envoyé autour de la Lune par la compagnie spatiale privée SpaceX. L'annonce a été faite par le fondateur de SpaceX, Elon Musk, au siège de la compagnie près de Los Angeles (Etats-Unis), lundi 17 septembre. Le passager de luxe est un collectionneur d'art contemporain qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements.

"En 2023, j'inviterai six ou huit artistes du monde entier à me rejoindre dans cette mission vers la Lune", a déclaré Yusaku Maezawa, 42 ans, qui est monté sur scène juste après, entre deux énormes fusées Falcon 9. "Ils auront à créer quelque chose à leur retour sur Terre". Le milliardaire dit Yusaku Maezawa a dit avoir payé toutes les places à bord de la fusée BFR, qui est censée pouvoir transporter jusqu'à une centaine de personnes, et que SpaceX est en train de construire à Los Angeles.

Le prix reste secret. "Il paie beaucoup d'argent", s'est contenté de dire Elon Musk dans un sourire, en soulignant que sa contribution représentait une portion significative du développement, dont il a estimé le coût à environ cinq milliards de dollars au total ("moins que dix milliards, et plus que deux milliards"). "Il nous a choisis", a aussi dit le fantasque fondateur de SpaceX, également patron du constructeur automobile Tesla.

Une mission de quatre ou cinq jours

Le voyage aura lieu à bord de la future fusée de SpaceX, baptistée BFR, qui n'existe qu'en dessin pour l'instant. Elon Musk a revu à la baisse la puissance de la fusée et la capacité sera de 100 tonnes en orbite terrestre, contre 150 annoncées précédémment. La mission devrait durer quatre ou cinq jours.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) 18 septembre 2018

Après avoir quitté l'orbite terrestre, la navette avec Yusaku Maezawa et ses artistes feront un tour de Lune... et reviendront se poser sur Terre, à la verticale. La fusée sera réutilisable. "C'est dangereux", a dit Elon Musk. Plusieurs tests, non habités, auront lieu auparavant. De la réussite de ces tests dépendra la tenue du calendrier de 2023.

Yusaku Maezawa, 42 ans, est le fondateur de la plus grande galerie marchande japonaise de mode en ligne, et sa fortune est estimée à trois milliards de dollars, selon Forbes. Passionné d'art contemporain, il a déjà acheté des œuvres de Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Alexander Calder ou Jeff Koons. Il espère cette fois décrocher la Lune.