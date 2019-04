Scientologie : inquiétude en Seine-Saint-Denis

Cette croix, tout le monde pourra bientôt la voir depuis l'autoroute du nord qui mène à Paris. Elle ornera un bâtiment de 7000 m² acheté 33 millions d'euros par l'église de scientologie qui compte en faire son siège en France. Dans la ville de Saint-Denis, peu d'habitants sont au courant et ceux qui savent ont l'air partagés. "Ça fait peur parce que c'est affilié à une sorte de secte", avoue une passante. "Je me méfie de la scientologie, je ne suis pas partisane de ça", relance une deuxième habitante. "Du moment qu'ils ne viennent pas me chercher pour m'imposer leur religion, leur secte, moi ça ne me dérange pas", estime un troisième riverain.

Tom Cruise en chef de file

La scientologie est connue grâce à des acteurs. Tom Cruise, notamment, honoré il y a quelques années par le grand patron des scientologues. John Travolta est également très engagé dans cette église créée dans les années 1950 par un auteur de science-fiction. En France, la scientologie est un mouvement condamné par plusieurs tribunaux pour escroquerie.



