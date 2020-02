Sciences : pour eux, la Terre est plate

Le 22 février 2020, au milieu du désert californien, Mike Hughes se tue dans la fusée qu'il a fabriquée dans son garage. Cet Américain de 64 ans voulait prouver que la Terre était plate. Surnommé "Mad Mike", il était ce qu'on appelle un "terreplatiste". Comme lui, 16% des Américains pensent que la Terre est plate. Au Brésil, ils sont 7%.

Des théories développées sur les réseaux sociaux

L'entrepreneur Anderson Neves est lui aussi un "terreplatiste". "Aujourd'hui, au Brésil, nous parlons de plus de 11 millions de personnes qui ont déjà compris que la Terre est plate. Et ces gens, pas tous, mais la plupart d'entre eux, font des recherches, s'interrogent, parce que nous ne voulons pas vivre dans le mensonge", explique-t-il. Pour eux, la Terre est un disque sous un dôme qui recouvre aussi la Lune et le Soleil. "Quand on voit l'horizon, quand on va à la plage, lorsqu'on va au sommet d'une montagne, on voit qu'il est toujours plat, qu'il a toujours le même niveau, qu'il ne fait jamais une courbe comme ils le montrent dans les ouvrages scientifiques", poursuit l'entrepreneur. C'est surtout sur les réseaux sociaux que les "terreplatistes" développent leurs étranges théories.