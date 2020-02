Il veut prouver que la Terre est plate et meurt dans le crash de sa fusée artisanale

Il espérait révéler une vaste supercherie. Le "platiste" Mike Hughes est mort samedi 22 février dans le crash de sa fusée artisanale, lancée à proximité de Los Angeles.

Devant une petite foule et les caméras de "The Science Channel", une chaîne de télévision américaine, Mike Hughes s'est auto-propulsé à bord de sa fusée. Quelques secondes après le décollage, l'engin est crashé à proximité. Les autorités locales ont été avertie des événements et ont constaté le décès du pilote, indique CNN.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f