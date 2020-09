VIDEO. Etats-Unis : le coach de la juge Ruth Bader Ginsburg lui rend un dernier hommage avec une série de pompes

Le corps de la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg est entrée au Capitole des Etats-Unis, vendredi 25 septembre. Elle est devenue la deuxième femme de l'histoire à recevoir ces honneurs au siège du Congrès, en présence du candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, et de sa colistière, Kamala Harris.

Une semaine tout juste après la mort à 87 ans de cette icône féministe et progressiste, son cercueil, drapé d'un drapeau américain, est arrivé dans la matinée sur la grande place devant le dôme du Capitole à Washington, dont le drapeau était en berne. Mais un homme s'est particulièrement distingué dans la file de personnes en deuil. Le coach personnel de "RBG", Bryant Johnson, a en effet choisi de lui rendre hommage en réalisant une série de trois pompes rapides, comme le montrent ces images de la chaîne américaine NBC.

Justice Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, Bryant Johnson, does push-ups in front of her casket as she lies in state in the US Capitol. pic.twitter.com/W7zlGzck5f