Tentative d'assassinat sur Donald Trump : de Lincoln à Reagan, toutes ces fois où des présidents ou candidats américains ont été la cible de tirs

Alors que le candidat républicain à la Maison Blanche et ancien président Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat, on se souvient que les Etats-Unis ont connu de nombreux épisodes de violences politiques. En l'espace d'un peu moins de deux siècles, pas moins de quatre présidents américains ont été tués.

"Je ne pensais pas assister à une scène où on tirerait sur un président ou un ancien président comme cela". C'est la réaction du correspondant de franceinfo aux Etats-Unis après que Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat, samedi 13 juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie. L'impression de vivre un moment historique comme on a pu en lire dans les livres d'histoire, "le pire de l'Amérique", comme le décrit Dominique Moïsi, spécialiste des relations internationales, car la vie politique américaine est en effet marquée par de nombreux épisodes tragiques. Entre assassinats et tentatives d'assassinats, retour sur un peu plus de 180 ans de violence politique outre-Atlantique.

Quatre présidents assassinés

Les Etats-Unis comptent quatre présidents tombés sous les balles d'un assassin durant leur mandat. Abraham Lincoln, est le tout premier d'entre eux. Il est tué dans un théâtre de Washington en 1865, par un Sudiste, quelques jours à peine après la fin de la guerre de Sécession. La seconde victime est le 20e président des Etats-Unis, James Garfield, attaqué en juillet 1881 à Washington par un homme déclaré fou. En 1901, alors qu'il recevait des personnalités à l'exposition panaméricaine de Buffalo, William McKinley, 25e président des Etats-Unis, est blessé par un anarchiste, il meurt quelques jours plus tard de ses blessures.

Mais l'assassinat qui marque la conscience collective reste celui de John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 à Dallas. Dans sa limousine décapotable noire qui fend la foule, et aux côtés de sa femme Jackie, JFK est touché par les balles de Lee Harvey Oswald, un ancien commando marine qui avait vécu en Union soviétique.

Des présidents sauvés de peu

En 1933, c'est Franklin Roosevelt, 32e président américain, qui échappe à la mort, visé par un homme qui tire à plusieurs reprises mais manque sa cible. C'est le maire de Chicago de l'époque qui perdra la vie. Franklin Roosevelt avait d'ailleurs déjà survécu à une précédente tentative d'assassinat en 1912 alors qu'il était en campagne, comme le rappelle le journaliste spécialiste des Etats-Unis Thomas Snegaroff.

« Vous voyez, il faut plus qu’une balle pour m’arrêter », Teddy Roosevelt touché par une balle qui s’est logée dans sa poitrine, lors d’un meeting de la campagne présidentielle 1912 à Milwaukee. https://t.co/E9YZ7468wh — thomas snegaroff (@thomassnegaroff) July 14, 2024

D'autres présidents américains réchapperont également d'attaques, comme Andrew Jackson en 1835 ou encore Gerald Ford, visé à deux reprises en moins d'un mois en 1975. Mais jusqu'à l'attaque de Donald Trump, la dernière victime restait jusqu'ici Ronald Reagan. Il y a 43 ans, le 30 mars 1981, le président fraîchement élu est grièvement blessé par un déséquilibré. Après douze jours d'hospitalisation, il s'en sort finalement sain et sauf.

Des candidats ciblés en campagne

Si le président John Fitzgerald Kennedy est mort assassiné en 1963, son frère, Robert Kennedy, dit Bobby, a également perdu la vie cinq ans après lui, en 1968, alors qu'il était sénateur de New York et faisait campagne pour la Maison-Blanche. Il est atteint par les balles d’un Palestinien de Jordanie, Sirhan Sirhan, motivé selon lui par le soutien de Kennedy à Israël.

En 1972, George Wallace, lui, faisait campagne pour l'investiture démocrate quand il a été visé par une tentative d'attentat dans un centre commercial dans le Maryland. Il a survécu mais est resté paralysé à vie. Arthur Bremer, le tireur, expliquera avoir seulement voulu être célèbre.