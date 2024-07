Tentative d'assassinat contre Donald Trump : "Si l'élection avait lieu demain, il serait élu", avance une politologue

"Si l'élection avait lieu demain, Donald Trump serait élu", affirme la politologue et historienne Nicole Bacharan, dimanche 14 juillet sur franceinfo. Samedi soir, l'ancien président des États-Unis et candidat républicain était en train de prononcer un discours lors d'un meeting à Butler (Pennsylvanie), quand il a été blessé à l'oreille droite par un tir. Le suspect a eu le temps de tirer plusieurs coups de feu avant d'être abattu par les services secrets américains, qui assurent la sécurité du président et des ex-présidents des États-Unis.

Selon Nicole Bacharan, le candidat républicain "sort absolument grandi de ce drame". Les images, qui ont fait le tour du monde, lui permettent d'avoir mis en avant "son sang-froid, son punch, son courage physique, c'est vraiment une bête de médias, une bête de scène", note l'historienne et politologue. "Ça fait de lui une icône", poursuit-elle, "Donald Trump se positionne un peu en sauveur de l'Amérique. (...) Ça fait partie de ces images américaines inoubliables quand ce pays traverse des drames."

Un symbole qui tranche avec l'image actuelle de Joe Biden, l'actuel président des États-Unis, qui est apparu fatigué ces derniers mois, et dont la candidature pour quatre années de plus à la Maison-Blanche est remise en doute au sein de son propre camp.

Une campagne électorale sans "aucun enthousiasme"

Donald Trump a assuré, dimanche, que "seul Dieu a évité l'impensable" en lui permettant de réchapper à cette tentative d'assassinat avec simplement une légère blessure. "C'est assez traditionnel aux États-Unis", note Nicole Bacharan, "mais dans le camp de Donald Trump, beaucoup voient en lui une sorte de messie. C'est plus qu'un gourou, c'est un envoyé de Dieu. Et notamment à cause de ses positions sur l'avortement et du fait qu'il a, en nommant des juges, fait supprimer la protection du droit fédéral à l'avortement. Donc c'est devenu un héros et ça confirme dans son camp un statut de messie."

Cet événement dramatique permet aussi à Donald Trump de redynamiser sa campagne électorale, dans une élection qui pour l'instant n'a "suscité aucun enthousiasme", selon Nicole Bacharan. Cette dernière, qui était encore récemment aux États-Unis, a noté avant tout de "la morosité et de la lassitude" chez les Américains. Ils doivent trancher entre deux candidats vieillissants qui monopolisent la politique depuis des années.

"On ne peut pas tourner la page. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas dans cette classe politique des gens plus jeunes qui ressemblent davantage à l'Amérique d'aujourd'hui ?". Mais la tentative d'assassinat de Donald Trump peut "galvaniser les indécis et les abstentionnistes". Cependant, la politologue et historienne veut se montrer prudente, "d'ici au mois de novembre, il peut encore se passer beaucoup de choses".