Présidentielle américaine : Kamala Harris prend le relais de la candidature de Joe Biden

Vice-présidente, Kamala Harris entend être la candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle américaine, lundi 22 juillet, après le coup de tonnerre provoqué par la rétractation de Joe Biden.

Tous les regards sont braqués sur Kamala Harris. Dans la matinée du lundi 22 juillet, elle n’était plus la simple vice-présidente qui assiste à une cérémonie officielle, mais la potentielle remplaçante de Joe Biden dans la course à la présidente. Elle lui a d’ailleurs rendu un hommage appuyé : "Ses réalisations, ces trois dernières années, sont sans équivalent dans l’histoire moderne." Elle n’a pas évoqué sa candidature, mais s’affiche désormais seule sur la photo de l’ancien site de campagne de Joe Biden. Le logo a été changé, et les produits dérivés sont en vente.

49 millions de dollars engrangés en une journée

Kamala Harris sait toutefois que rien n’est acquis dans un parti démocrate à bout de nerfs. Dès l’annonce du retrait de Joe Biden, elle a pris son téléphone pour convaincre députés, gouverneurs et avocats de l’investir officiellement. Une large coalition est déjà derrière elle, dont des poids lourds du parti, comme le gouverneur de Californie (États-Unis) ou les époux Clinton. Sa candidature séduit également les donateurs, avec 49 millions de dollars engrangés en une seule journée. Sa candidature relance l’intérêt de la campagne présidentielle.