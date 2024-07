Présidentielle américaine : comment a été orchestré le renoncement de Joe Biden ?

Dimanche 21 juillet, le président américain, Joe Biden, a fait basculer l'élection présidentielle américaine en annonçant renoncer à briguer un second mandat.

L'élection présidentielle américaine a basculé dans la maison de vacances de Joe Biden, dans le Delaware (États-Unis). C'est là qu'il a décidé de renoncer à la course à la présidentielle, dimanche 21 juillet, entouré de ses plus proches conseillers, dont Steve Ricchetti. Conseiller de longue date de Joe Biden, avec l'homme qui écrit les discours du président, ils ont revu les sondages une dernière fois. Depuis plusieurs jours, Joe Biden réfléchissait à son retrait.

"Être votre président fut le plus grand honneur de ma vie"



Jusque tard dans la nuit de samedi, les trois hommes ont travaillé sur la lettre annonçant le renoncement de Joe Biden. "Être votre président fut le plus grand honneur de ma vie. Et même si j'ai cherché à être réélu, je crois qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire", précise le communiqué. Ces mots ont notamment été lus juste avant leur diffusion par les membres de l'équipe du candidat. Seules trois personnes ont été mises dans la confidence, quelques heures auparavant, dont la vice-présidente Kamala Harris.