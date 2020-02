Primaire démocrate aux États-Unis : Bernie Sanders l'emporte dans le New Hampshire

Bernie Sanders et la ligne très à gauche du parti démocrate l'ont donc emporté dans le New Hampshire, mardi 11 février. "Ce n'est pas une surprise puisqu'il y a quatre ans, il avait gagné avec 20 points d'avance", analyse Agnès Vahramian depuis Washington. "Cette fois-ci, les votes sont beaucoup plus dispersés. Juste derrière lui, c'est Pete Buttigieg, qui avait déjà créé la surprise dans l'Iowa", ajoute-t-elle.



L'émergence d'Amy Klobuchar



Le plus notable reste tout de même l'échec de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. "Il termine à la cinquième place, c'est une catastrophe pour sa campagne, qui ne parvient pas à décoller. Joe Biden a une image d'homme du passé, alors que même que dans les sondages nationaux, il est encore considéré comme celui qui est le plus à même de battre Donald Trump", explique la journaliste de France Télévisions.



Il y a toutefois un autre nom qui émerge de cette soirée de vote dans le New Hampshire, celui d'Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota. "Elle a très bien performé dans les débats et a aspiré le vote centriste de Joe Biden", estime Agnès Vahramian. Mais la course des primaires est encore longue, les démocrates restent divisés et auront du mal à désigner celui ou celle qui tentera de battre Donald Trump en novembre prochain.

