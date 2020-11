Présidentielle américaine : les Etats-Unis selon Joe Biden

C'est Wilmingston (Etats-Unis) dans quartier général de Joe Biden, que le candidat annoncera, mardi 3 novembre, sa défaite ou sa victoire. Joe Biden est largement en tête des sondages. "A quoi pourrait ressembler l'amérique de Joe Biden s'il devient le 46ème président des Etats-Unis ? ", interroge Loïc de la Mornais en direct de Wilmingston.



Le réunificateur de l'Amérique

"Je serai un président américain pour représenter chacun de vous, que vous ayez voté pour moi ou contre moi. On va aller de l'avant, nous choisirons la science plutôt que la fiction et l'espoir plutôt que la peur", avait déclaré Joe Biden au moment de sa campagne présidentielle. Joe Biden se voit comme le réunificateur d'une Amérique profondément divisée. "Son avantage c'est qu'il a ce côté centriste, cette recherche de compromis et du consensus", explique Aaron Friedberg, professeur de sciences politiques

Le JT

Les autres sujets du JT