Présidentielle américaine : le choix historique de Joe Biden

Première femme noire colistière pour une présidentielle : Kamala Harris, 55 ans, sénatrice de Californie, est désormais la partenaire de Joe Biden. Alors, pourquoi elle ? Kamala Harris est une étoile montante du parti démocrate. Ancien procureur, elle s'est fait remarquer au Sénat pour sa pugnacité en commission d’enquête.

Une femme pleine d'énergie

De mère indienne et de père jamaïcain, Kamala Harris est aussi un atout pour attirer le vote des minorités en novembre prochain. Surtout, la sénatrice apporte son énergie. À 77 ans, Joe Biden serait le plus vieux président élu de l’Histoire. Kamala Harris se veut aussi une femme accessible, elle adore cuisiner et aime le faire savoir en se laissant filmer. Aujourd’hui alliée de Joe Biden, elle fut un temps sa rivale, lors de la primaire démocrate, n’hésitant pas à l’attaquer sur son programme de santé. Aux Etats-Unis, le rôle des vice-présidents est de seconder sans jamais devenir un maillon faible.