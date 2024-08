Présidentielle américaine 2024 : Céline Dion indignée d'avoir entendu la bande-originale du film Titanic résonner lors d'un meeting de Donald Trump

"Franchement, CETTE chanson ?" La star internationale francophone Céline Dion a protesté, samedi 10 août, contre l'utilisation par la campagne du candidat républicain Donald Trump de son tube mondial My Heart Will Go On, célébrissime bande originale du film Titanic. L'équipe de Céline Dion et son label Sony Music Entertainment Canada se sont insurgés contre "l'utilisation non autorisée de la vidéo, de la performance musicale et d'une image de Céline Dion chantant 'My Heart Will Go On' lors d'un meeting de campagne de Donald Trump et [son colistier] J.D. Vance dans le Montana", vendredi soir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Céline Dion (@celinedion)

"Cette utilisation ou tout usage similaire ne sont ni autorisés ni approuvés par Céline Dion... Et franchement CETTE chanson ?", a asséné son équipe dans un message sur le compte Instagram de la chanteuse. L'artiste de 56 ans, atteinte du syndrome de la personne raide (SPR) et qui n'avait plus chanté en live depuis 2020, a lancé le 26 juillet à Paris les Jeux olympiques en chantant L'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis le premier étage de la tour Eiffel, en larmes, pour des images qui resteront dans l'Histoire.

My Heart Will Go On est la chanson du film Titanic de James Cameron, sorti en 1997. D'abord diffusé sur l'album de la chanteuse Let's Talk About Love, le titre est devenu l'un des plus diffusés de l'histoire de la musique à la radio et à la télévision et l'un des plus vendus avec 18 millions d'exemplaires. Céline Dion a remporté grâce à ce tube un Oscar, un Golden Globe et quatre Grammys.