Ces chansons qui font l'actu. Le Titanic, le plus beau des naufrages

Depuis plusieurs jours, vous suivez sur franceinfo le récit de l’incendie, du naufrage et de la pollution du Grande America, ce navire italien qui a sombré le 12 mars dernier, au large de La Rochelle, avec 2 200 tonnes de fioul dans ses soutes.

Une nouvelle histoire de drame de la mer qui, une fois de plus, a pour principale victime l’océan lui-même, et qui nous émeut forcément. Mais aucun naufrage n’a jamais atteint la notoriété du drame du Titanic dont l’écho s’entend dans tous les styles musicaux.

Dans le second épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Céline Dion, My Heart Will Go On, 1997

Sirène du Titanic (enregistrement de 1999)

The Gavin Bryars Ensemble, Lament Extract (extrait de The Sinking of the Titanic), 1969 (enregistrement de 2012)

Bob Dylan, The Tempest, 2012

Richard Rabbitt Brown, The Sinking of the Titanic, 1927

Leadbelly, The Titanic, 1912 (enregistrement de 1944)

William and Versey Smith, When That Great Ship Went Down, 1927

Pete Seeger, The Titanic, 1957

Yossele Rosenblatt, El Mole Rachamim (für Titanik), 1913

Robert Carr, Stand to Our Post, 1912

Arnaud Maisonneuve, Gwerz an Titanic, 1989

Paris Combo, L'Avenir incertain du Titanic, 2002

Katerine, Titanic, 1995

