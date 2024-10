Kamala Harris "n'a jamais été très bonne dans les interviews", note Anne Kraatz, chercheuse au Quincy Institute de Washington

Kamala Harris a-t-elle commis une erreur en confiant posséder une arme prisée des policiers pour défendre son domicile ? La chercheuse et docteure en Histoire, Anne Kraatz, n'est "pas aussi négative".

Kamala Harris a admis en pleine interview sur CBS posséder un Glock, une arme prisée des militaires et policiers, et avoir "bien sûr" déjà tiré avec. Une maladresse pour une partie des démocrates, qui se battent pour mettre fin à la libre circulation des armes dans le pays. "Je ne serais peut-être pas aussi négative", affirme Anne Kraatz, docteure en histoire et chercheuse au Quincy Institute de Washington, dans "L'heure américaine" du mardi 8 octobre.

"Ça lui a plutôt rapporté un certain nombre de voix"

"Je pense que quelque part ça lui a plutôt rapporté un certain nombre de voix", poursuit Anne Kraatz, qui pointe que "concernant Madame Harris, les sondages se suivent et ne se ressemblent pas" et que l'issue du scrutin sera de toute façon "très serrée". "Elle n'a jamais été très bonne dans les interviews [...] elle ne répond pas directement aux questions", note par ailleurs la spécialiste, qui appelle à "quantifier" les effets de cet entretien avant d'en tirer des conclusions.

