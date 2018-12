VIDEO. L\'émouvant discours de George W. Bush aux obsèques de son père

C’est un discours poignant qu'a livré George W. Bush aux funérailles de son père. Devant une assemblée d'anonymes et de dignitaires américains et étrangers, le 43ème président des États-Unis s'est illustré dans l'un des exercices les plus complexes : prononcer l'éloge funèbre d'un parent mais aussi du 41ème président des États-Unis. L'occasion pour lui de rappeler certaines valeurs qu'un chef d'État doit défendre. "Dans son discours d'investiture, le 41ème président des États-Unis a déclaré ceci : ‘Nous ne pouvons pas juste souhaiter laisser à nos enfants une plus grosse voiture ou un plus gros compte en banque. Nous devons essayer de leur donner une idée de ce que cela signifie d'être un ami loyal, un parent aimant, un citoyen qui laisse sa maison, son quartier et sa ville dans un meilleur état que lorsqu'il est arrivé."

"Le meilleur père qu'un fils ou une fille puissent avoir"

Mais George W. Bush n'en a pas moins oublié de saluer son père de manière plus intime. "À travers nos larmes, rappelle-nous la bénédiction que nous avons eue de t'avoir connu et de t'avoir aimé. Un grand homme et noble. Le meilleur père qu’un fils ou une fille puissent avoir", a-t-il déclaré, visiblement très ému. "Et dans notre chagrin, soyons soulagés de savoir que papa embrasse sa fille Robin et tient à nouveau la main de maman." Au lendemain de la cérémonie, George H.W. Bush a été inhumé à leurs côtés à Houston, au Texas.