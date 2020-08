VIDEO. Etats-Unis : le discours plein d'espoir d'un jeune garçon bègue lors de l'investiture démocrate

"C'est incroyable de voir que quelqu'un comme moi ait pu devenir vice-président des Etats-Unis." Ces mots, ce sont ceux de Brayden Harrington, un jeune habitant de la ville de Concord, dans le New Hampshire (Etats-Unis). Le garçon de 13 ans a enregistré un message vidéo diffusé le 20 août par les partisans de Joe Biden, candidat désigné ce soir-là par le parti démocrate pour se présenter à la prochaine présidentielle américaine.

"Sans Joe Biden, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui", a déclaré l'adolescent, qui avait rencontré l'homme politique quelques mois plus tôt lors d'un meeting dans son Etat. "Il m'a dit que nous faisions partie du même club. Nous bégayons tous les deux", a-t-il ajouté dans ce message diffusé quelques instants avant l'investiture du candidat démocrate.

Agé de 77 ans, Joe Biden a une longue carrière politique derrière lui et n'a jamais caché qu'il bégayait lui-même depuis sa jeunesse. L'ancien vice-président de Barack Obama, en poste de 2009 à 2017, aurait donné quelques conseils d'expert à Brayden Harrington lors de leur rencontre. "Il m'a parlé d'un recueil de poèmes de William Butler Yeats, qu'il lit souvent à voix haute pour s'entraîner", a raconté le jeune garçon.

Et l'adolescent de retourner la feuille qu'il lisait pour montrer ses propres notes au public. Il a alors conclu son discours en moins de deux minutes, appelant à voter pour son candidat favori.

La prise de parole de Brayden Harrington a notamment été saluée par la sénatrice démocrate Kamala Harris, candidate à la vice-présidence des Etats-Unis au côté de Joe Biden. "Brayden, nous sommes tellement fiers de toi, a-t-elle écrit sur Twitter. Ton courage et ta force sont incomparables."

Brayden, we're all so proud of you. Your courage and strength is unmatched. pic.twitter.com/JT2VxDAZJC