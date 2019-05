VIDEO. "Complément d'enquête" dans les coulisses de la fondation Obama

L’ancien "homme le plus puissant du monde" est-il encore influent ? Comment la fondation qu'il a lancée en 2017 travaille-t-elle à son projet, changer le monde grâce aux bons sentiments ? Pour "Complément d'enquête", la journaliste Laurence Haïm livre un reportage exclusif sur les coulisses de la fondation Obama.

C'est une fondation qui ne manque pas d'argent. Sa déclaration fiscale de 2017 affiche 232 milliards de dollars de revenus. Essentiellement des dons de patrons de presse (le nouveau propriétaire du Time Magazine), grandes entreprises (Boeing), autres fondations (Bill Gates), producteurs d'Hollywood (George Lucas), mais aussi de très nombreuses familles américaines.

200 jeunes leaders potentiels repérés en Afrique

Partout dans le monde, la fondation Obama travaille à former la relève. En Afrique du Sud, Barack Obama est venu à l'été 2018 évangéliser les foules et partager sa vision de la politique. Sur le continent, la fondation a déjà repéré, en moins d'un an, 200 jeunes leaders potentiels dans 54 pays africains. Et ce dans des domaines aussi variés que la lutte contre la corruption, le développement de nouvelles start-up, et l'éducation dans les zones pauvres. La fondation offre aussi 12 bourses d'études par an à des lauréats très soigneusement sélectionnés.

