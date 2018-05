Michelle et Barack Obama deviennent producteurs pour Netflix

Après le couple présidentiel, le couple de producteurs. Netflix a annoncé, lundi 21 mai, que Michelle et Barack Obama allaient produire des films et des séries pour le géant du streaming. Dans son tweet, la plateforme évoque un accord courant sur plusieurs années pour des films, des séries, des documentaires et des docu-fictions.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.