Gard : Barack Obama et sa famille en vacances près d'Avignon

Villeneuve-lès-Avignon (Gard) s'est éveillée sur une heureuse nouvelle. En toute hâte, on a hissé le drapeau américain en l'honneur d'hôtes prestigieux. Le couple Obama et leurs deux filles, Sasha et Malia, aujourd'hui 18 et 20 ans, arrivent vendredi 14 juin au soir pour des vacances en famille. Ils ne s'étaient pas annoncés, mais pour la discrétion, c'est raté. Les verra-t-on en ville ? Visiteront-ils la chartreuse, la collégiale ou le Palais des papes d'Avignon (Vaucluse) ? Peut-être préfèreront-ils tout simplement ne pas quitter leur havre de paix.

L'ancien président connaît déjà bien la France

Les professionnels du tourisme sont unanimes : cette année, il y a plus d'Américains et de Canadiens dans la région d'Avignon. "Barack Obama ne fait que suivre le mouvement, ce n'est pas un pionnier", plaisante un riverain. Les membres de la famille Obama connaissent déjà bien la France. Ils ont une semaine pour succomber au charme de la Provence.

