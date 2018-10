Colis piégés aux États-Unis: un suspect arrêté en Floride

Cesar Sayoc Jr., 56 ans, habitant de Floride (États-Unis), bien connu des services de police, a été appréhendé par les forces de l'ordre vendredi 26 octobre, dans le cadre de la série de colis piégés visant des membres ou proches du Parti démocrate. Sa camionnette avait été repérée par les enquêteurs. Sur toutes les vitres, on distingue des autocollants à la gloire de Donald Trump. On peut également voir le visage d'Hillary Clinton au cœur d'une cible, ou un autre autocollant s'en prenant à la chaîne CNN. Une fois inspectée, la camionnette a été bâchée, puis évacuée.

Une douzaine de colis piégés envoyés

Depuis la Maison-Blanche, le président américain a salué le travail des forces de l'ordre et condamné ces actes. Cette arrestation intervient après la découverte de deux nouveaux colis piégés. L'un d'eux a été intercepté dans bureau de poste de New York (États-Unis). Il était destiné à l'ancien directeur des renseignements américains. Plus tôt dans la journée, accompagnée de chiens, la police avait inspecté un centre postal situé près de Miami, en Floride. Pour les enquêteurs, plusieurs des colis piégés avaient transité par ici. Au total, 12 colis piégés ont été envoyés, exclusivement à des personnalités démocrates ou à des critiques de Donald Trump.

Le JT

Les autres sujets du JT