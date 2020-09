Présidentielle américaine : l'histoire du grand débat

En 1960, John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon inventent le grand débat télévisé de la présidentielle américaine, un duel sans échanges directs, mais avec un perdant. L’échec de Nixon va refroidir ses successeurs. Pendant plus de quinze ans, le grand débat sera jeté aux oubliettes. En 1976, en pleine Guerre froide, le républicain Gérald Ford et le démocrate Jimmy Carter accepte à nouveau l’exercice. C’est encore le candidat républicain qui va s’en mordre les doigts à cause de cette phrase : "Il n’y a pas de domination soviétique sur l’Europe orientale et il n’y en aura jamais sous une administration Ford". L’URSS domine une bonne partie de l’Europe. Les propos sont considérés comme une énorme bourde et Carter remporte l’élection d’une courte avance. Le même Carter verra son avance fondre au fur et à mesure des débats quatre ans plus tard face à Ronald Reagan. L’ancien acteur maîtrise parfaitement l’exercice.

Un grand combat avec Trump

Confronter des personnalités plus que des programmes, c’est en cela que le grand débat peut bousculer le choix des électeurs. Trop hautain, trop froid, trop raide, le démocrate Al Gore perdra sa confortable avance en 2000 au cours des trois grands débats face à George Walker Bush. Plus que jamais avec Donald Trump, le grand débat devient un combat. En 2016, Hillary Clinton fut considéré comme gagnante, mais les urnes allaient dire le contraire. Le grand débat fait rarement basculer l’opinion des indécis, mais il est très regardé : 84 millions de téléspectateurs en 2016.