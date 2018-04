Etats-Unis : l'ancien directeur du FBI charge Donald Trump

On n'avait jamais entendu parler ainsi d'un président américain. Surtout pas de la part d'un ancien patron du FBI. L'ancien directeur James Comey pense "qu'il est inapte moralement à être président" et "ne mérite pas d'être président des États-Unis". Le principal intéressé a rapidement réagi sur Twitter : "Cette anguille de James Comey, ce détraqué, restera dans l'histoire le pire directeur du FBI. Et de loin ! "

Les relations entre les deux hommes avaient pourtant bien commencé : le chef du FBI avait donné un sérieux coup de main au candidat Trump en annonçant, quelques jours avant l'élection, l'ouverture d'une enquête sur Hillary Clinton. Mais cette relation s'est dégradée quand James Comey a commencé à enquêter sur les connexions entre des collaborateurs de Donald Trump et les Russes. D'un coup, le président a trouvé le policier bien mauvais. Renvoyé du jour au lendemain en mai dernier, James Comey a immédiatement entamé sa vengeance, au Congrès d'abord, puis dans un livre et sur les plateaux de télévision.

