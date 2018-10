Des "colis suspects" envoyés à Hillary Clinton, Barack Obama et la chaîne CNN

Mercredi matin, un autre colis suspect a été trouvé dans la boîte aux lettres de la chaîne CNN dans le Time Warner Building, à New York, qui a été évacué.

Les colis contenaient "potentiellement des engins explosifs". Deux paquets destinés à Hillary Clinton et Barack Obama ont été interceptés par le service fédéral américain chargé de leur protection, a indiqué le renseignement américain, mercredi 24 octobre. Le paquet destiné à Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'Etat et ex-candidate démocrate à la présidentielle, a été intercepté tard mardi soir dans sa maison de Chappaqua (État de New York). Celui destiné à l'ex-président démocrate Barack Obama a été saisi par ses services à Washington mercredi matin. Les deux paquets ne sont pas parvenus à leurs destinataires.

Mercredi matin, un autre colis suspect a été trouvé dans la boîte aux lettres de la chaîne CNN, à New York. Son bâtiment, le Time Warner Building, situé au cœur de Manhattan, a été évacué. Des démineurs ont été envoyés sur place.

Dans un communiqué, la présidence américaine a condamné "les actes ignobles" visant Hillary Clinton et Barack Obama.

Le milliardaire George Soros visé lundi

Il y a quelques jours, un engin explosif avait été découvert dans la boîte aux lettres de la résidence du milliardaire et philanthrope américain George Soros, bête noire des complotistes et des nationalistes européens et américains. La police de la petite ville cossue de Bedford, à une soixantaine de kilomètres de New York, avait reçu lundi après-midi un coup de fil d'un employé de la résidence de George Soros lui signalant un colis suspect. Le dossier a été transmis à l'unité antiterroriste du FBI.