États-Unis : Oprah Winfrey en lice pour la Maison-Blanche ?

Les prises de position de certaines personnalités américaines hors du champ politique classique suscitent des rumeurs. Oprah Winfrey, animatrice icônique de la télévision américaine, s'est invitée dans les pronostics de candidatures potentielles à la Maison-Blanche. "L'idée de sa candidature fait son chemin parce que c'est le grand vide côté démocrates depuis la défaite d'Hillary Clinton. On voudrait éviter d'avoir à rappeler Joe Biden ou encore Bernie Sanders, ces vieilles figures. On se dit : 'Pourquoi ne pas chasser sur les mêmes terres que celle de Donald Trump ?' Quelqu'un qui n'est pas issu de la politique, de très charismatique et très populaire, susceptible de casser les codes dans ses discours. À ce jeu-là, Oprah Winfrey est la candidate parfaite", commente Jacques Cardoze.

Réponse lors de l'ouverture des candidatures

Oprah Winfrey a ce petit quelque chose qui fait vibrer l'assistance. Il n'en faut pas plus aux démocrates pour se prendre à rêver. Sur les réseaux sociaux, l'idée de sa candidature s'est répandue comme une traînée de poudre. Star des médias depuis 30 ans, première femme noire à présenter une émission de télévision, Oprah Winfrey est une légende du petit écran. Mais veut-elle se lancer dans la bataille contre Donald Trump ? Le président n'y croit pas. L'intéressée franchira-t-elle le pas d'une candidature officielle ? Un premier sondage lui était plutôt défavorable, mais un autre lui donne une avance de 10 points sur Donald Trump. Réponse lors de l'ouverture des candidatures dans quelques mois.





