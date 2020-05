Etats-Unis : Joe Biden dément les accusations d'agression sexuelle d'une ancienne collaboratrice

Quasiment assuré d'être investi par le Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis, Joe Biden a formellement démenti vendredi 1er mai les accusations d'agression sexuelle d'une ancienne collaboratrice, remontant aux années 1990.

"Ces [allégations] ne sont pas vraies. Cela n'est jamais arrivé", a affirmé dans un communiqué l'ancien vice-président de 77 ans qui était pressé d'y répondre personnellement. Ce démenti est intervenu avant même son interview programmée dans l’émission matinale, Morning Joe, sur MSNBC. "Ce n'est jamais, jamais arrivé", a-t-il martelé.

Joe Biden, asked on @Morning_Joe if he sexually assaulted Tara Reade:



“No, it is not true. I’m saying unequivocally it never, never happened. And it didn’t. It never happened.” pic.twitter.com/nXIAdGloG5