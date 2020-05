Etats-Unis : Joe Biden dans la tourmente

L'ancienne assistante de Joe Biden a accordé une interview à une présentatrice vedette. Quel est l'impact de ce scandale sexuel contre l'ancien vice-président ? "Ce n'est pas la première femme qui porte des accusations contre Joe Biden. Depuis l'an dernier, il y en a eu une dizaine, mais jusqu'à présent, elles portaient sur du harcèlement sexuel, des attouchements, du comportement inapproprié. Là on parle vraiment d'une agression sexuelle donc c'est beaucoup plus grave", explique Loïc de la Mornais depuis Washington. "L'accusatrice a raconté qu'en 1993, alors qu'elle était assistante, Joe Biden l'avait poussé contre un mur et pénétré avec ses doigts. Elle a donc demandé au candidat de se retirer de la course parce que, ce qu'il a fait, ne pouvait être conforté par sa position au sommet de l'Etat", ajoute notre correspondant.

Trump en soutien ?

"Joe Biden a assuré qu'il n'y avait aucune preuve, mais qu'il prenait en compte la plainte. Est-ce que cela va porter préjudice à Joe Biden ? La campagne aujourd'hui est étouffée par le coronavirus. Donald Trump lui a même apporté presque un soutien. Il faut dire qu'il a souvent été l'objet d'accusations diffamatoires…", rappelle Loïc de la Mornais.

