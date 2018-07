"Votre président préféré n'a rien fait de mal !" : Donald Trump se défend après un enregistrement évoquant un paiement à une ancienne playmate

Cinq lignes sur Twitter pour dire ce qu'il pense des méthodes de Michael Cohen. Donald Trump a jugé, samedi 21 juillet, "totalement inédit" et "peut-être illégal" d'avoir été enregistré à son insu par son ancien avocat lorsque les deux hommes évoquaient la possibilité d'acheter le silence d'une ancienne playmate avec laquelle il aurait eu une liaison. A la fin de son message, le locataire de la Maison Blanche s'est adressée aux Américains : "Votre président préféré n'a rien fait de mal !"

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!