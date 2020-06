Violences raciales aux États-Unis : des symboles d’optimisme

Nicolas Johnson est arrivé major de sa promotion. C'est la première fois qu’un noir arrive à cette distinction de puis la création de l’université de Princeton en 1746. Ce Canadien est diplômé en mathématiques appliquées. C’est important à Princeton parce que c’est une grande université comme Harvard et Yale et qui a toujours eu des liens douteux avec le Sud esclavagiste.

Les blancs manifestent

Ce n’est qu’un symbole au milieu de cet océan de violences. Mais il y en a d’autres. Il y a quelques mois, on a vu nommer par Donald Trump le premier chef d’état-major noir de l’armée de l’air. Il y a 52 députés noirs à la Chambre des représentants sur 435. Ils n’étaient que six dans les années 1960. Les jeunes Américains noirs sont deux fois plus nombreux à faire des études supérieurs et à en sortir diplômés qu’il y a vingt ans. Enfin, il y a beaucoup de jeunes Américains blancs dans les manifestations. C’est sans doute le changement le plus important et le plus optimiste.

