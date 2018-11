VIDEO. Washington: Le point avant les élections de mi-mandat

"L'atmosphère est électrique, on ne parle que des élections de mi-mandat" indique Loic de la Mornais. "Cette année on sent une tension et une passion". En effet le pays est divisé entre les pro et anti-trump. "Ces élections seront un référendum pour ou contre Donald Trump".

Selon les derniers sondages, "les démocrates devraient reprendre la chambre des représentants". "Le Sénat devrait rester aux mains des républicains" précise le correspondant de France Télévisions à Washington. Le président Donald Trump a personalisé la campagne, "en participant a beaucoup de meetings". "Tout repose sur ses épaules". Avant de conclure qu'en cas de défaite, "les républicains ne lui feront pas de cadeaux".

Julien Benedetto et Loic de la Mornais vous éclairent sur les enjeux des midterms dans Un Oeil sur le monde.