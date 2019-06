VIDEO. "Une présidence qui crée des camps de concentration est fasciste" : une élue démocrate fustige la politique migratoire de Trump

"Les Etats-Unis gèrent des camps de concentration à la frontière sud." Durant un live sur Instagram, mardi 18 juin, l'élue démocrate au Congrès Alexandria Ocasio-Cortez a tiré à boulets rouges sur la Maison Blanche. La représentante de l'Etat de New York a dénoncé la manière dont le président Donald Trump gère la question migratoire, en critiquant les camps de rétention pour migrants situés à la frontière avec le Mexique.

"Le fait que les camps de concentration soient aujourd'hui une pratique institutionnalisée dans le pays de la liberté est extraordinairement inquiétant", a-t-elle indiqué. "Une présidence qui crée des camps de concentration est fasciste", a asséné l'élue d'origine portoricaine, que ses partisans et ses détracteurs appellent AOC.

"Les camps de concentration ne sont pas les camps de la mort"

Consciente du poids des termes employés, elle a tenu à préciser dans son live qu'elle n'utilisait "pas ces mots à la légère", "juste pour lancer des bombes".

Le camp républicain a répliqué par des réactions outrées. "C'est une faute @AOC. Ce sont des mots dangereux et écœurants qui portent atteinte aux millions de personnes tuées dans l'Holocauste", a tweeté le sénateur républicain Rick Scott.

This is wrong @AOC. These are incredibly dangerous and disgusting words that demean the millions murdered during the Holocaust.



If House Dems are so concerned, then they should take the crisis at the border seriously and help fund border security. https://t.co/1ZH65rHCzk — Rick Scott (@SenRickScott) 18 juin 2019

"S'il vous plaît @AOC, rendez-nous service et passez quelques minutes à réviser l'histoire, a renchéri la représentante Liz Cheney, fille de l'ancien vice-président Dick Cheney. Six millions de juifs ont été exterminés dans l'Holocauste. Vous salissez leur mémoire et vous vous déshonorez avec ce type de commentaires."

Please @AOC do us all a favor and spend just a few minutes learning some actual history. 6 million Jews were exterminated in the Holocaust. You demean their memory and disgrace yourself with comments like this. https://t.co/NX5KPPb2Hl — Liz Cheney (@Liz_Cheney) 18 juin 2019

La démocrate, habituée aux joutes sur les réseaux sociaux, n'a pas tardé à contre-attaquer. "A tous les républicains geignards qui ne connaissent pas la différence : les camps de concentration et les camps de la mort ne sont pas la même chose. Les camps de concentration sont considérés par les experts comme les lieux 'de détention de masse de civils sans procès' et c'est exactement ce que ce gouvernement fait", a-t-elle écrit sur Twitter.