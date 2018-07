VIDEO. Une mère guatémaltèque retrouve sa fille 55 jours après leur séparation à la frontière américaine

Elle attendait ce moment depuis 55 jours. Une mère guatémaltèque a retrouvé sa fille de 8 ans à l'aéroport de Boston, jeudi 5 juillet. Elles avaient été séparées à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, comme des milliers d'autres familles de migrants. La scène émouvante des retrouvailles a été filmée et diffusée notamment par la chaîne CNN.

Watch Angelica Gonzalez-Garcia and her 8-year-old daughter reunite at Boston's Logan Airport in a CNN exclusive report. Gonzalez-Garcia and her child were separated in Arizona for 55 days after fleeing Guatemala for the US, citing domestic violence at home https://t.co/H6wqeX6Yau pic.twitter.com/5MCaViGC3z