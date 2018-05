VIDEO. Transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem : "Le président Trump a fait l'Histoire", estime Benyamin Nétanyahou

Il l'a largement remercié. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est répandu lundi 14 mai en marques de gratitude envers le président Donald Trump, qui selon lui a "écrit l'Histoire" en transférant l'ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. "Ceci est un moment d'Histoire. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l'Histoire, vous avez écrit l'Histoire", a dit le Premier ministre israélien lors de la cérémonie d'inauguration de la mission diplomatique.

L'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, concrétisant une des promesses les plus controversées du président Donald Trump, s'est traduite par un bain de sang lundi dans la bande de Gaza, où 43 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Du fait de ce lourd bilan, cette journée de festivités côté israélien et américain constitue la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 dans la bande de Gaza.