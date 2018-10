VIDEO. Regardez le documentaire "Trump, le parrain de Manhattan" sur France 3

Comportement choquant, politique brutale… Depuis qu'il dirige les Etats-Unis, Donald Trump ne cesse de provoquer le monde. On le dit imprévisible, primaire et dangereux. A un mois des élections de mi-mandat, l’ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand et le journaliste Gilles Biassette signent une enquête poussée sur l'ascension du président des Etats-Unis, de ses débuts dans l'immobilier jusqu'à la Maison Blanche. Ce documentaire, Trump, le parrain de Manhattan, est diffusé lundi 8 octobre à 21 heures, sur France 3 et franceinfo.fr.

Fascination et haine des élites

Donald John Trump n’a pas surgi de nulle part. L’homme vient d’une famille aisée modelée par le capitalisme. Son enfance a été un dressage imprégné de violence. Sa carrière de businessman sans scrupules a été émaillée de défaites qui l’ont encore endurci. Son enracinement à New York lui a donné une compréhension particulière du monde, et sa fortune, qu’on peine à évaluer, a nourri son goût du luxe tapageur, comme la fascination mêlée de haine qu'il voue aux élites.

Grâce à des témoignages de proches et de journalistes, accompagnés de documents d’archives puisés dans les meilleures sources, le documentaire brosse le portrait d’un personnage complexe, dans une atmosphère digne des films de Coppola et Scorsese.