VIDEO. États-Unis : En pleine conférence de presse, Donald Trump s’en prend violemment à une journaliste

Acerbe, une fois de plus. Alors qu’il répondait aux questions de plusieurs journalistes lors d’une conférence de presse le 1er octobre, le Président des États-Unis a cruellement manqué de respect à la journaliste de ABC News, Cecilia Vega. “Allez-y“, lui lance-t-il alors que l’intéressée souhaite l’interroger sur l’affaire du juge Kavanaugh. À peine le temps de prendre la parole qu’elle se la voit couper par Donald Trump qui commente : “Elle est choquée que je l’aie choisie. Elle est en état de choc.“ “Je ne pense pas. Merci Monsieur le Président.“ lui rétorque-t-elle.

“Vous ne pensez jamais“

Espiègle, Donald Trump continue : “Je sais bien que vous ne pensez pas. Vous ne le faites jamais.“ Une phrase assassine qui confirme une fois de plus le mépris de Donald Trump envers les journalistes. Le 45ème Président des États-Unis s’est, en effet, déjà illustré dans cet exercice à plusieurs reprises. En 2017, il s’en était pris - via Twitter - aux journalistes Mika Brzezinski et Joe Scarborough, présentateurs de l’émission “Morning Joe“. Il avait insulté le journaliste de “psychopathe“ et attaqué le “faible QI“ de sa consoeur.