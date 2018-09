VIDEO. Quand Donald Trump provoque les rires de l'ONU en louant le bilan de son administration

Donald Trump n'est pas avare en compliments quand il s'agit de vanter les mérites de son administration. "En moins de deux ans, mon administration a accompli pratiquement plus que n'importe quelle administration dans l'histoire de notre pays", a lancé le président des Etats-Unis devant l'assemblée générale des Nations unies, réunie à New York mardi 25 septembre.

U.N. audience can be heard laughing following Trump's claims that his administration has accomplished 'more than almost any administration in the history' of the U.S. pic.twitter.com/QxmYDnONov