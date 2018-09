VIDEO. Macron/Trump : les coulisses d'une romance hors normes

"I like him a lot !" ("Je l'aime beaucoup !") s'est exclamé Donald Trump lors de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron, en avril 2018. Entre eux, c'est le coup de foudre. "Trump l'a dit lui-même : 'Macron adore me toucher', sourit Jeff Lightfoot, analyste politique à l'Atlantic Council. Et c'est vrai : il y a quelque chose de chimique entre eux."

"On dirait une photo de mariage, presque !" s'amuse Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri, devant un cliché où les deux chefs d'Etat posent joue contre joue et main dans la main. Mais derrière les sourires, Macron, lui, a une stratégie : séduire Trump pour tenter de l'influencer.

"Apparaître comme une personne faible aux yeux de Trump, c'est une catastrophe"

"Vous savez que Trump n'est pas un enfant de chœur, rappelle l'ambassadeur de la France aux Etats-Unis Gérard Araud. Il vient du milieu immobilier new-yorkais, c'est un milieu très rude." Ce que confirme Laurence Nardon : "Apparaître comme une personne faible aux yeux de Trump, c'est une catastrophe."

Mais l'offensive de charme d'Emmanuel Macron semble porter ses fruits. Donald Trump le perçoit comme un homme politique fort et un partenaire direct. "Il dit à ses conseillers : 'avec Macron, je peux faire des deals, il comprend'. C'est frontal, c'est oui/non", rapporte la journaliste spécialiste de la politique américaine Laurence Haïm.

