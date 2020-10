VIDEO. \"J\'ai vu un peu d\'histoire. Je sais ce qu\'implique le fascisme\" : À 102 ans, elle est allée voter et incite les jeunes à y aller

"À l'âge de 102 ans, je peux sincèrement dire que c'est l'élection la plus importante de ma vie." Beatrice Lumpkin vote à toutes les élections depuis 1940... Et 2020 ne sera pas une exception. Selon elle, l'enjeu est trop important pour ne pas participer à cette élection. "Même si j'ai voté pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est important, mais cette fois-ci, nos droits démocratiques fondamentaux sont en jeu avec le président Trump qui menace d'envoyer l'armée dans les rues de Chicago", s'inquiète la centenaire.

Sortez et votez. Votez par anticipation. Et sauvons nos droits démocratiques, nos droits de femmes et nos droits de travailleurs à adhérer à des syndicats. Et nos droits d'avoir une vie pacifique, ainsi que nos droits de nous débarrasser de cette pandémie qui détruit tout. Beatrice Lumpkin à Brut.

Beatrice Lumpkin naît en 1918, avant même que les femmes ne soient autorisées à voter. Le 19e amendement leur donnant ce droit n'est ratifié qu'en 1920. "Les femmes ont plus de raisons que quiconque de voter à cette élection car tous les droits que nous avons acquis au fil des ans sont également en jeu et nous n'avons pas encore gagné la pleine égalité et nous n'arrêterons pas tant que nous ne l'aurons pas", martèle Beatrice Lumpkin. En raison de son âge, Beatrice Lumpkin est très vulnérable au Covid-19. Mais habillée d'un équipement de protection individuelle, elle a pu déposer son bulletin de vote dans le courrier en toute sécurité.